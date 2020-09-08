Песков рассказал о теме выступления Путина на ГА ООН

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС, что Владимир Путин планирует основное внимание в своем выступлении на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сосредоточить на том вызове, который миру бросила пандемия коронавируса.

"О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какие темы президент планирует затронуть в своей речи.

Как сообщил Песков, президент РФ не полетит в Нью-Йорк на сессию ГА ООН, так как эпидемиологическая ситуация в США еще не выровнялась.

"Президент по понятным причинам не приедет [на сессию Генассамблеи ООН], как и многие другие лидеры. Все-таки с точки зрения уровня обеспечения безопасности, в том числе и эпидемиологической, президента, главы государства, ситуация еще не выровнялась, тем более в таком месте как Нью-Йорк. Поэтому, конечно, туда поездка сейчас не желательна", - сказал Песков.

Ранее Песков сообщал журналистам, что Путин выступит на юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в формате видеообращения. Согласно распространенной 1 сентября в ООН предварительной программе выступлений на общеполитических дебатах, Путин может выступить на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. В предварительной программе российский лидер значится седьмым в списке выступающих. До него, как ожидается, прозвучат выступления глав Бразилии, США, Турции, Китая, Чили и Кубы. В тот же день к Генассамблее планируют обратиться президенты Ирана Хасан Роухани и Франции Эмманюэль Макрон.

Неделя высокого уровня в этом году пройдет с 22 по 29 сентября, в основном в виртуальном формате. На данный момент о возможном личного присутствия в ООН заявили президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.