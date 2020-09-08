Мишустин вручит правительственные премии в области культуры 9 сентября

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации 2019 года в области культуры 9 сентября в Зале наград Дома Правительства, сообщает пресс-служба правительства.

"9 сентября Михаил Мишустин вручит премии правительства Российской Федерации 2019 года в области культуры. В мероприятии также примут участие заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, представители министерств и ведомств. Вручение состоится в Зале наград Дома Правительства", - говорится в сообщении.

В 2019 году, согласно информации пресс-службы, премиями правительства Российской Федерации в области культуры были удостоены 26 человек. Среди них - продюсеры фильма "Движение вверх" Никита Михалков и Леонид Верещагин, а также сыгравший в нем главного тренера сборной СССР по баскетболу актер Владимир Машков; автор серии концертов фортепианной музыки пианист Борис Березовский; автор проекта и телеведущая всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская; художественный руководитель и автор цикла международных выставок об истории российского театра Наталья Метелица. Кроме того, премии получат ряд литераторов, в частности - Ольга Славникова за роман "Прыжок в длину" и Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза".

О премии

Премии правительства РФ в области культуры присуждаются деятелям и работникам культуры ежегодно с 2005 года за наиболее талантливые произведения в области культуры и искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность и создание талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества. Работы соискателей выдвигаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, творческими ассоциациями, союзами и иными организациями независимо от их организационно-правовых форм. Премию может получить коллектив авторов, состоящий не более чем из трех человек.

Правительством учреждены 12 премий в размере 2 млн рублей каждая. Премия включает денежное вознаграждение, диплом и почетный знак лауреата. В случае присуждения премии авторскому коллективу денежная часть делится поровну между лауреатами премии, а диплом и почетный знак лауреата премии вручаются каждому из его участников.