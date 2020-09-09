Лавров проведет переговоры с главой МИД Казахстана

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (СМИД ШОС). Предстоящая встреча станет первым очным контактом министров двух стран в этом году.

Несмотря на невозможность очного общения из-за пандемии, интенсивность контактов не снижалась. Так, в начале июня Лавров и Тлеуберди провели долгую беседу в режиме видеоконференции, а также общались в рамках многосторонних встреч в онлайн-формате. В МИД РФ в преддверии переговоров подчеркнули, что предстоящие консультации отражают не только высокий уровень сотрудничества, но и приверженность двух стран курсу на всестороннее развитие союзнических отношений и стратегического партнерства.

Борьба с пандемией и стратегические сферы

Министры на двусторонних переговорах традиционно затрагивают самый широкий круг тем. Ожидается, что Лавров и Тлеуберди обсудят состояние и перспективы развития многопланового российско-казахстанского сотрудничества, вопросы продвижения евразийских интеграционных процессов и актуальные проблемы региональной и международной повесток дня. Министры также обменяются информацией о подготовке каждой из сторон к центральным событиям этого года - XVII Форуму межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств и XXII заседанию межправительственной комиссии по сотрудничеству.

В фокусе внимания будет находиться взаимодействие в таких стратегически значимых областях, как космос, энергетика, экономическая интеграция, военно-технические и оборонные связи. Пандемия не снизила интенсивность сотрудничества в этих сферах. Примером может служить подписание 30 июля в Байконуре контракта на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек".

Стороны также сверят часы в вопросах координации совместных шагов на основных международных площадках - в Евразийском экономическом союзе, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, а также ООН и ОБСЕ. Как указали в преддверии переговоров на Смоленской площади, российская сторона рассчитывает, что эти вопросы будут отражены в повестке дня очередной встречи министров иностранных дел государств Центральной Азии и России, подготовка к которой идет полным ходом.

Важной составляющей встречи станет и обсуждение сотрудничества и безопасности в Центральноазиатском регионе и на Каспии, совместное противодействие внешним вызовам и угрозам, включая распространение коронавирусной инфекции. Россия оказала существенную помощь Казахстану в борьбе с пандемией. В августе Минобороны РФ направило в республику группу военных врачей для оказания помощи в лечении пациентов с коронавирусом. Кроме того, Москва и Нур-Султан договорились о поставках более 2 млн доз российской вакцины "Спутник V".

Не исключено, что министры затронут вопрос организации встречи по Сирии в астанинском формате. Как сообщил ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, такая встреча может состояться в Нур-Султане в конце сентября-начале октября, с учетом развития эпидемической обстановки.