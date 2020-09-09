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Песков рассказал, что контакты Путина с Трампом до выборов в США не запланированы

По словам пресс-секретаря президента России, при этом телефонный разговор двух лидеров может быть согласован по мере необходимости

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа до окончания президентских выборов в США не запланированы, но телефонный разговор двух лидеров может быть согласован по мере необходимости. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не планируется каких-то разговоров. Пока нет для этого поводов. Но вы знаете, что они общаются часто", - сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что инициатива подобных контактов "иногда исходит от Путина, иногда от Трампа, и по мере необходимости они легко созваниваются",

С начала года Путин и Трамп провели восемь телефонных разговоров. При этом два из них были трехсторонними, когда к беседе присоединялся король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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