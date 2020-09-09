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Пандемия COVID-19

Песков рассказал, что Путин сам сообщит, если решит сделать прививку от коронавируса

В конце августа Путин рассказал, что прививку сделала и одна из его дочерей, у которой сформировался устойчивый иммунитет к заболеванию

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщит сам, если примет решение сделать прививку от коронавируса, рассказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Если он [президент] посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин проходить вакцинацию.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне - июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве заявили о начале производства препарата. 8 сентября первая партия вакцины "Спутник V" была выпущена в гражданский оборот в России.

Ранее сообщалось, что вакцинацию прошли министр обороны РФ Сергей Шойгу, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. В конце августа Путин рассказал, что прививку сделала и одна из его дочерей, у которой сформировался устойчивый иммунитет к заболеванию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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