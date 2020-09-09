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Путин поздравил Ким Чен Ына с днем образования КНДР

Президент России в своем послании отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна "вносит вклад в поддержание стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии"

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю 72-й годовщины образования республики, которая отмечается в среду. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В своем послании президент Путин передал председателю Ким Чен Ыну свои наилучшие пожелания по случаю 72-й годовщины основания КНДР. Он отметил, что отношения между Российской Федерацией и КНДР традиционно носят дружеский и добрососедский характер, а конструктивный двусторонний диалог и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах отвечают интересам народов двух стран", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечает ЦТАК, Путин в своем послании также отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна "вносит вклад в поддержание стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии".

В конце Второй мировой войны Корейский полуостров, с 1910 года находившийся во владении Японии, был разделен на зоны влияния США и СССР. Территория к югу от 38-й параллели перешла под контроль США, 15 августа 1948 года там была образована Республика Корея. В северной части полуострова, подконтрольной СССР, было сформировано просоветское коммунистическое правительство, 9 сентября 1948 года там была образована Корейская Народно-Демократическая Республика.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКНДРРоссияКим Чен Ын
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