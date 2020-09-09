Песков считает, что саммит "пятерки" СБ ООН вряд ли состоится до конца 2020 года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Очный саммит "пятерки" Совета Безопасности ООН (Россия, КНР, США, Франция, Великобритания) вряд ли состоится до конца 2020 года. Об этом заявил агентству ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Что касается инициативы Путина по саммиту "пятерки", она не умерла, но пока продолжаются согласования и обсуждения. Не способствует проведению "пятерки" и режим изоляции (на фоне пандемии коронавируса), трудно сейчас собрать всех лидеров. Характер предложенной встречи вряд ли делает ее возможной в формате видеоконференции, поэтому, очевидно, что эти согласования продолжатся и дождутся момента, когда лидеры смогут путешествовать", - сказал Песков.

Он добавил, что "потребуется еще время на согласование, будем еще ждать". Отвечая на уточняющий вопрос, означает ли это, что саммит лидеров стран "пятерки" вряд ли состоится до конца 2020 года, представитель Кремля, сказал: "Наверное, да".

23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста российский президент Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН. Эту инициативу поддержали остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция.

Как ранее заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва рассчитывает, что очный саммит "пятерки" СБ ООН состоится при благоприятной эпидемической обстановке.