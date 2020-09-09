Песков заявил, что Москва и Токио при Абэ не приблизились к подписанию мирного договора

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль констатирует, что при премьер-министре Японии Синдзо Абэ Москва и Токио не приблизились к подписанию мирного договора, но надеется, что новый глава правительства будет настроен на развитие отношений с РФ.

"Мы, конечно, очень сожалеем, что Абэ приходится покинуть политическую деятельность, и нам очень трудно переоценить его вклад в развитие двусторонних отношений", - заявил в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "понятно, что вся работа Абэ была сосредоточена на одной конкретной цели - это решить проблему островов (южная часть Курил - прим. ТАСС) и выйти на подписание мирного договора".

"Сама по себе философия этого подхода - это решение острых проблем, сложных проблем через многофакторное сближение и развитие диалога - нам очень импонирует", - подчеркнул представитель Кремля. Он пояснил, что "именно поэтому, наверное, было столь частое общение [президента РФ Владимира Путина с премьером Абэ] и очное, и по телефону, именно поэтому были созданы многие форматы сотрудничества и взаимодействия, именно поэтому удалось проделать изрядное расстояние [в решении проблем в двусторонних отношениях]".

"Хотя, надо признать, что мы, к сожалению, не приблизились к урегулированию основной проблемы", - подчеркнул Песков. При этом он отметил: "Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией хотя бы с целью выхода на решение островной проблемы".

Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя уже на стандартный трехлетний срок.

Москва и Токио на протяжении многих десятилетий продолжают консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.