МИД РФ: отсутствие данных от ФРГ не позволяет установить причины случившегося с Навальным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Отсутствие информации со стороны Берлина не позволяет правоохранительным органам России задействовать все механизмы для установления обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ в связи с демаршем стран - участниц Группы семи по делу Навального.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Как указали в министерстве, Россия настойчиво добивается того, чтобы Германия предоставила данные медицинского обследования Навального, включая информацию о результатах биохимических исследований, в соответствии с официальным запросом Генпрокуратуры РФ от 27 августа. "Несмотря на все наши обращения, в Берлине так и не сочли возможным оперативно и конструктивно отреагировать", - подчеркнули в МИД РФ.

"Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", - отмечается в заявлении.

В МИД России уверены, что основная задача антироссийской кампании по ситуации с Навальным - не забота о его здоровье, а мобилизация санкций.

"На фоне неконструктивного подхода германских властей продолжаются безосновательные нападки на Россию, - подчеркнули в министерстве. - Развернутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу ее инициаторы видят не в заботе о здоровье Навального и выяснении истинных причин его госпитализации, а в мобилизации санкционных настроений".

При этом в дипведомстве отметили, что и российские медики предлагают наладить плотный диалог с немецкими коллегами для обсуждения имеющихся в России и в Германии данных о состоянии Навального, однако, "к сожалению, германская сторона тормозит этот процесс".