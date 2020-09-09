Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю национального праздника - Дня независимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Отношения между Россией и Таджикистаном динамично развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. Расширяется двустороннее сотрудничество на различных направлениях, взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС и других международных структур", - говорится в поздравлении.

Как отметил Путин, Таджикистан добился "значительных успехов в экономической и социальной сферах и играет конструктивную роль в региональных и международных делах".

Российский лидер выразил уверенность, что дальнейшее наращивание всего комплекса российско-таджикистанских связей отвечает коренным интересам дружественных народов двух стран, идет в русле упрочения стабильности и безопасности в Центральной Азии.