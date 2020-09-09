Памфилова сообщила о полной готовности избирательной системы России к ЕДГ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду сообщила, что избирательная система РФ полностью готова к проведению единого дня голосования 13 сентября.

"Я могу сейчас с уверенностью от имени своих коллег, имени ЦИК доложить о полной готовности избирательной системы России к единому дню голосования 13 сентября и в предшествующие ему дни - 11 и 12 сентября", - сказала Памфилова.

Глава ЦИК поставила перед представителями избирательной системы России задачу провести предстоящий единый день голосования максимально прозрачно, открыто и честно.

Она напомнила, что для нынешнего состава ЦИК, приступившего к исполнению полномочий в марте 2016 года, это будет уже пятый единый день голосования. "Мы с вами за эти годы столько усилий приложили для очищения, оздоровления и развития всей избирательной системы страны, вывели ее на новый качественный уровень", - отметила Памфилова.

"Поэтому, мои дорогие коллеги, я считаю вполне закономерным и ставлю перед вами задачу - эта кампания, этот единый день голосования должен пройти как никогда качественно, как плод наших усилий нескольких лет, максимально прозрачно, максимально чисто, открыто, честно", - обратилась она к членам избирательных комиссий разного уровня. "Уверена, что мы готовы с этой задачей справиться", - подчеркнула председатель ЦИК.

Она назвала эту кампанию "одной из сложнейших", в том числе из-за фактора "многослойности и многовариантности". В качестве еще одного фактора Памфилова назвала проведение кампании на фоне пандемии, обусловившей возможность проведения трехдневного голосования, чтобы сохранить здоровье и безопасность граждан.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.