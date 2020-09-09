Памфилова считает, что партийная система России вышла на качественно новый уровень

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что российская партийная система за последние годы вышла на качественно новый уровень, на политической арене остаются партии, имеющие реального избирателя.

"Если сравнить с 2015 годом, то видим, что партийная система выходит на качественно иной уровень, партий становится меньше, пустышки постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальный избиратель, в большей или меньшей степени, но реальный избиратель", - заявила Памфилова в среду на заседании ЦИК, где обсуждается подготовка к единому дню голосования 13 сентября. "В результате 90% от числа партий, имеющих право участвовать в выборах, выдвинули своих кандидатов в нынешнем году, что на 14% больше, чем в 2015 году", - уточнила она.

"Понятно, что у партий разные возможности, одни выдвигают [кандидатов] по всей стране, по всем уровням [выборов], другие ищут кампании, где у них есть хоть малейший шанс побороться за мандаты, постепенно наращивать свои мускулы", - констатировала глава Центризбиркома.

Всего, по ее словам, более 130 тыс. кандидатов выдвигались от 36 политических партий и около 40 тыс. - в порядке самовыдвижения.

В единый день голосования 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83 из 85 субъектов РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга), по их итогам в общей сложности будут замещаться более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.