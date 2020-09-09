ЦИК РФ проанализирует опыт голосования по почте на выборах президента США

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ изучит опыт голосования по почте, который будет применяться на предстоящих выборах президента США. Об этом сообщила в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, где обсуждается подготовка к единому дню голосования 13 сентября.

Она напомнила, что в российском избирательном законодательстве предусмотрена такая форма волеизъявления, как голосование по почте, которую ЦИК, впрочем, считает архаизмом. Однако, как обратила внимание Памфилова, голосование по почте будет применяться на выборах в США. "Проанализируем этот опыт, как на президентских выборах в США будет проходить голосование по почте", - сказала председатель ЦИК РФ.