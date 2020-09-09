Песков призвал не проводить параллелей между ситуацией после выборов в Белоруссии и в РФ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не проводить параллелей между ситуацией после выборов в Белоруссии и в России, так как политическая культура стран разная. Об этом он заявил журналистам в среду, комментируя высказывание белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что события, подобные белорусским, могут произойти и в России.

"Я бы здесь не согласился с какими-то параллелями все-таки, хотя у нас и есть Союзное государство, коим мы весьма дорожим, мы две разные страны, мы два разных суверенных государства", - сказал Песков. "У нас иная политическая культура, у нас иной политический ландшафт и иные политические тенденции, поэтому здесь какие-то политические обобщения были бы не верными", - уточнил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия с абсолютным уважением относится к политической культуре Белоруссии. "Если они не такие как у нас, это не значит, что они не верные. В этом, собственно, и есть суверенность", - сказал он.

Комментируя сообщения об исчезновении оппозиционеров белорусской власти, а также отвечая на вопрос о том, насколько такой способ взаимодействия с оппозицией выглядит оправданным, Песков предпочел воздержаться от каких-либо оценок.

"Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей вызывает обеспокоенность. Мы исходим из того, что в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена", - заключил он.