Песков подтвердил, что Козак поедет на встречу политсоветников "нормандской четверки"

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак примет участие во встрече политсоветников "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине, подтвердил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мой коллега Козак в пятницу будет в Берлине, он будет участвовать во встрече помощников", - сказал представитель Кремля. По его словам, "повестка дня та самая, которая закреплена и завизирована заранее всеми участвующими сторонами". "Именно на этом Козак до встречи и настаивал с тем, чтобы потом уже во время встречи не размывать ранее достигнутые договоренности и не размывались субстанции для обсуждения", - подчеркнул Песков.

Во вторник источник в российской делегации сообщил об участии Козака во встрече политсоветников "нормандской четверки" 11 сентября в Берлине.

Ранее встреча в "нормандском формате" на уровне советников планировалась на 28 августа, однако она была отменена. Как сообщил ТАСС источник, близкий к переговорам с российской стороны, это произошло "в связи с отсутствием согласования проектов итоговых документов или разногласиями по ним со стороны Германии, Франции и Украины".

Последний раз политсоветники "нормандской четверки" собирались 3 июля этого года в Берлине. Принимавший во встрече участие от российской стороны Дмитрий Козак констатировал, что прорыва на ней достичь не удалось. В частности, по его словам, "не удалось получить от Украины четкого, внятного ответа относительно того, когда будет подготовлен документ по поправкам в конституцию в части децентрализации", что предусмотрено минскими соглашениями.

Козак также сказал, что, хотя "были попытки определить конкретные даты "нормандского саммита" на высшем уровне", говорить о конкретной дате такой встречи "пока очень-очень рано", так как необходимо выполнить большую работу по итогам предыдущего саммита "нормандской четверки" в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.