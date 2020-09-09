{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии
Обновлено 

Лавров: РФ выступает за начало диалога между Минском и общественно-политическими силами

Глава МИД России отметил значимость участия в этой конституционной реформе всех слоев общества

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что возможность для создания общей платформы для диалога между правительством Белоруссии и общественно-политическими силами существует. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

На эту тему
Политический кризис в Белоруссии. Онлайн

"Мы выступаем последовательно за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог между правительством и представителями широких общественных кругов, профсоюзов, студенчества и различных политических общественных движений. По-прежнему считаем, что возможность для того, чтобы была создана общая платформа для такого рода диалога, существует", - сказал он.

Лавров вновь обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко по конституционной реформе. "Важно, чтобы в этой конституционной реформе участвовали все слои общества. Я убежден, что это будет отвечать интересам белорусского народа, белорусского государства. Но если это будет в интересах белорусов, то это будет и в интересах РФ", - подчеркнул он.

8 сентября в интервью российским журналистам Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов президента после конституционной реформы в республике.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссияКризис в Белоруссии
Кризис в Белоруссии
Толстой: структуры ПАСЕ выходят за рамки полномочий при обсуждении ситуации в Белоруссии
По словам вице-спикера Госдумы, комиссия ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека отказывается признавать итоги президентских выборов, не имея никаких доказательств фактов фальсификации
Читать полностью