Лавров: РФ выступает за начало диалога между Минском и общественно-политическими силами

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия считает, что возможность для создания общей платформы для диалога между правительством Белоруссии и общественно-политическими силами существует. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Мы выступаем последовательно за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог между правительством и представителями широких общественных кругов, профсоюзов, студенчества и различных политических общественных движений. По-прежнему считаем, что возможность для того, чтобы была создана общая платформа для такого рода диалога, существует", - сказал он.

Лавров вновь обратил внимание на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко по конституционной реформе. "Важно, чтобы в этой конституционной реформе участвовали все слои общества. Я убежден, что это будет отвечать интересам белорусского народа, белорусского государства. Но если это будет в интересах белорусов, то это будет и в интересах РФ", - подчеркнул он.

8 сентября в интервью российским журналистам Лукашенко не исключил проведение досрочных выборов президента после конституционной реформы в республике.