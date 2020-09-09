В Кремле заявили, что не намерены политизировать вопрос создания вакцины от коронавируса

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Кремль против политизации вопроса создания вакцины от коронавируса. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку испытаний вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

"Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины", - сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что "российские ученые продвинулись очень далеко [в создании вакцины], более того, случай с упомянутой компанией [AstraZeneca] лишний раз подчеркивает важность того, чтобы каждая страна имела несколько вакцин в своем пакете". Песков пояснил, что "это обеспечивает более надежные результаты тестирования".

"Конечно, здесь, наверное, не лишне вспомнить тот факт, что все-таки та вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, наш "Спутник", - это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca все-таки речь идет об обезьяньей вакцине", - считает представитель Кремля. "В любом случае нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна в этом плане, и пока в этом плане все идет нормально", - констатировал пресс-секретарь президента РФ.