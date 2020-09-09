Памфилова считает безответственными призывы голосовать только 13 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает безответственными призывы к избирателям отказаться от возможности принять участие в выборах 11-12 сентября и приходить на участки только непосредственно в единый день голосования 13 сентября.

Выступая в среду на заседании Центризбиркома, где обсуждается подготовка к единому дню голосования, Памфилова напомнила, что ввиду ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение о возможности провести голосование не только 13 сентября (в воскресенье), но и досрочное голосование 11-12 сентября, соответствующая рекомендация дана избиркомам 41 субъектов РФ, где проходят крупные кампании.

"Меня удивляют призывы некоторых... не ходить голосовать 11 и 12 [сентября], поскольку там будут фальсификации. <... > Это безответственные призывы, я считаю", - сказала она, приведя в качестве примера обращение одного из руководителей Партии пенсионеров.

"Коллеги, а вы берете на себя ответственность за здоровье людей? Мы для чего это [многодневное голосование] вводили? Мы заинтересованы, чтобы более или менее равномерно люди приходили, чтобы не допустить скученности, столпотворения, заражения в этих условиях", - пояснила Памфилова.

Она призвала партии и кандидатов "направить энергию" на привлечение как можно большего числа наблюдателей, чтобы "и 11, и 12 сентября все проходило, как положено, и на стационарных участках, и на выездном голосовании". "На это надо направить энергию, а не на досужие домыслы, что вот все сидят и готовят фальсификации", - обратилась Памфилова к участникам кампании.

"Мы предоставляем возможность, а наши граждане, думая о своем здоровье и не в ущерб своему праву, могут выбрать день голосования, время голосования и форму голосования", - заключила глава ЦИК РФ.

Голосование в помещениях

Председатель Центризбиркома добавила, что в 63 регионах голосование на предстоящих выборах пройдет в помещениях для голосования в течение трех дней, с 11 по 13 сентября. Еще в 20 субъектах РФ выборы в помещениях для голосования пройдут только в единый день голосования 13 сентября.

"По нашим данным, голосование 11 и 12 сентября в помещениях для голосования будет проводиться на 40,5 тыс. избирательных участков в 63 регионах. На дому - более чем на 42 тыс. участков, то есть от этих участков голосование на дому будет организовано в 68 регионах", - сказала Памфилова.

По ее словам, голосование на придомовых территориях будет организовано на 4,5 тыс. участков в 28 регионах страны. "Это так называемое голосование на пеньке. Мы теперь его так будем называть. Требования к этому виду голосования ужесточены, обеспечена тайна голосования и возможность наблюдения. Голосование на пеньке должно проходить на высшем уровне", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что голосование в населенных пунктах, где транспортное сообщение отсутствует или затруднено, будет организовано на 5 тыс. участков в 40 регионах РФ.

"Мобильный избиратель"

Памфилова также сообщила, что ЦИК получил свыше 362 тыс. заявлений от граждан о желании проголосовать на выборах в сентябре по месту нахождения в рамках механизма "Мобильный избиратель".

"Вчера закончился прием заявлений, сейчас они обрабатываются. По данным на сегодня, на 09:00 мск, у нас "Мобильным избирателем" в этом году решили воспользоваться 362 139 человек. Это довольно большое количество людей", - сказала Памфилова.

По ее словам, для голосования на цифровых избирательных участках в Москве подано 6 787 заявлений. Кроме того, 31 571 избиратель из Курской и Ярославской областей изъявил желание проголосовать на довыборах депутатов Госдумы с помощью технологии дистанционного электронного голосования.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно было с 29 июля по 8 сентября через портал госуслуг, территориальную избирательную комиссию (ТИК) и многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Кроме того, с 2 по 8 сентября такую заявку можно было подать и через участковую избирательную комиссию (УИК). Жители Курской и Ярославской областей до 8 сентября могли подать заявку на дистанционное голосование через портал госуслуг.

О выборах

В единый день голосования 13 сентября выборы разного уровня пройдут в 83 из 85 субъектов РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга), по их итогам в общей сложности будут замещаться более 78 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.