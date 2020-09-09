Заявления о голосовании на выборах главы Ленобласти на дому подали 15,6 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Заявления для голосования на дому на выборах губернатора Ленинградской области подали 15,6 тыс. человек. Об этом в среду сообщил журналистам председатель Леноблизбиркома Михаил Лебединский.

"По состоянию на 8 сентября было подано 15,6 тыс. заявлений для голосования на дому. Это небольшое количество, я думаю, оно будет увеличиваться немного. В то же время мы видим, что уже не менее 1% жителей решили подать такое заявление", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Лебединский также отметил, что 8 сентября закончился срок подачи заявлений от избирателей о голосовании по месту нахождения (а не по месту регистрации). "На сегодняшний момент у меня информация следующая: 16 тыс. 271 человек подали такие заявления. Из них - 2 тыс. 262 человека в пунктах приема заявлений территориальных избирательных комиссий, 12 тыс. - в участковых комиссиях, 141 человек в МФЦ и 2897 через портал госуслуги", - отметил он.

Лебединский также сообщил, что члены участковых избирательных комиссий прилетят на вертолетах на острова Финского залива для проведения голосования.

"11 сентября мы вылетаем двумя вертолетами, и там проголосует 19 жителей Ленинградской области, которые изъявили желание проголосовать", - сказал он. Речь идет об островах, которые входят в состав Ленинградской области: Гогланд, Мощный, Большой Тютерс, Сескар и Козлиный.

Всего в списках избирателей Ленинградской области 1 млн 362 тыс. 244 человек.

О борьбе с фейковыми сообщениями о выборах

По словам Лебединского, в среду Леноблизбирком откроет на своих сайтах рубрику, в которой будет собирать все фейки, посвященные выборам губернатора Ленинградской области, и разоблачать их.

"Для того, чтобы отойти от таких механизмов, когда фейк или недостоверная информация является горячей новостью сейчас, а потом всем на нее наплевать, мы будем также планомерно разоблачать все фейки, и с сегодняшнего числа мы откроем на своих сайтах новую рубрику, которая будет называться "Слухи и беззубые старухи". Мы будем собирать все фейки, которые будем потом разоблачать, и самый одиозный фейк получит первую награду "Кривое перо", второй - получит "Две левых галоши", - сказал он на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.

Лебединский в беседе с корреспондентом ТАСС добавил, что членам Леноблизбиркома приходится тратить много времени на проверку фейков. "Что меня расстраивает - что очень много времени, которое можно потратить для наших избирателей, на информирование их, реализацию их конституционных прав, мы тратим на изучение недостоверной информации, проверки ее и опровержения", - сказал он, добавив, что готов изготовить статуэтку "Кривого пера" за свой счет.

О выборах губернатора

Ранее Леноблизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов на выборы губернатора четырех человек: Александра Дрозденко ("Единая Россия"), Александра Габитова ("Гражданская платформа"), Андрея Лебедева (ЛДПР) и Александра Перминова ("Справедливая Россия").

Выборы губернатора Ленинградской области состоятся в единый день голосования, 13 сентября 2020 года, досрочное голосование пройдет 11 и 12 сентября. Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года он получил поддержку 82,1% избирателей.

В новость внесены изменения (14:15 мск) - добавлена информация о борьбе с фейковыми сообщениями о выборах.