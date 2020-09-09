Путин выступит на Генассамблее ООН по видеосвязи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, как и другие лидеры, выступит на 75-й сессии Генассамблеи ООН по видеосвязи, как и предложила председательствующая сторона. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Не только президент Путин не поедет в Нью-Йорк, практически никто сейчас не готов ехать в Нью-Йорк, и в этой связи председательствующая сторона приняла решение выступить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления, которые будут опубликованы на Генеральной ассамблее", - сказал Песков. "Голос нашего президента будет также звучать на Генассамблее в этом году", - заверил он.

Во вторник было опубликовано распоряжение Путина, по которому он лично возглавит делегацию РФ для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН и выступит по видеосвязи. После завершения участия российского лидера, делегацию возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Неделя высокого уровня будет в этом году проходить с 22 по 29 сентября.

Как ранее Песков сообщал ТАСС, Путин в своем выступлении, как планируется, уделит основное внимание беспрецедентному вызову для мира от пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос, будет ли президент РФ делать прививку от коронавируса, чтобы посещать международные мероприятия, его пресс-секретарь отметил: "Когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит".