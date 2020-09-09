Песков не согласился, что врачи РФ не установили отравление Навального из-за оборудования

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тезисом, что медики в Омске не смогли установить предполагаемое отравление Алексея Навального из-за оборудования более низкого качества, чем в германской клинике Charite, где он сейчас проходит лечение.

"Мы не знаем, какое оборудование было в РФ и какое оборудование было в Германии, поэтому мы не можем об этом говорить. Говорить априори, что в Германии оборудование более передовое, неверно. Где-то может быть, наоборот, а где-то у нас могут быть, действительно, более ранние образцы. В мире разная ситуация в разных научных учреждениях, поэтому так ставить вопрос неправильно", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля напомнил, что российские врачи предлагали коллегам из ФРГ взаимодействовать и обмениваться информацией, и выразил надежду на то, что когда германская сторона представит материалы, "будет пролит свет на этот вопрос".

Песков напомнил позицию Москвы о том, что "если речь идет об отравлении, то, конечно, необходимо расследование, и, если это отравление, то расследование будет". Он добавил, что "де-факто определенные следственные действия уже выполняются, де-юре они называются доследственной проверкой".

"В настоящий момент у наших врачей, которые изучали пробы и анализы пациента, нет данных, подтверждающих отравление. Рассчитываем, что в самое ближайшее время мы получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать этот вывод. Это существенно поможет нам в восстановлении причин произошедшего", - заявил Песков.