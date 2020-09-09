Лавров: ФРГ демонстрирует неподобающее отношение к запросам РФ по ситуации с Навальным

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и запросам Москвы по ситуации с блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Конечно же, у нас накопилось немало вопросов к нашим немецким коллегам по поводу абсолютно неподобающего отношения к тем официальным запросам, которые мы направляем в Берлин, включая направленный официальный запрос Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи в соответствии с имеющимся между нашими странами соглашением", - отметил министр, отвечая на вопрос ТАСС о вызове немецкого посла в Москве в МИД РФ.

"Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи, нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности", - подчеркнул глава МИД РФ.

По его словам, Германия продолжительное время оставляла запросы с российской стороны без ответа, а все напоминания из Москвы получали высокомерную реакцию: "вы сами все знаете, вы должны за все ответить". Лавров добавил, что на днях Берлин сообщил об отказе раскрывать информацию о химическом анализе, который проводился в одном из институтов Бундесвера, чтобы не позволить России "составить впечатление о том, какими знаниями в сфере химических веществ обладает Бундесвер".