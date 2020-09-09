Пескову неизвестно, докладывала ли ФСБ Путину о перехваченных переговорах о Навальном

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему неизвестно, докладывал ли глава ФСБ Александр Бортников Владимиру Путину о содержании неопубликованной части перехваченного Белоруссией разговора Варшавы и Берлина об отравлении Алексея Навального.

"Мне неизвестно об этом. Естественно, специальные службы регулярно докладывают главе государства о своей работе. Но точно я не знаю, это доклады, которые предназначены только главе государства", - сказал Песков.

Он добавил, что материалы закрытого характера - это материалы для обмена между специальными службами. "Вы знаете, что <…> специальные службы двух стран в рамках наших союзнических отношений находятся в состоянии очень тесного и близкого сотрудничества и взаимодействия. Это было всегда. Конечно, это прерогатива спецслужб, в данном случае ФСБ, анализировать эти материалы и делать какие-то выводы об их ценности", - сказал Песков.

При этом он заявил, что Кремль не будет специально интересоваться выводами российских спецслужб по этому поводу. "Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства. Это не дело Кремля анализировать такие материалы", - заключил он.