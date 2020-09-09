ЦИК расширит эксперимент по онлайн-голосованию перед выборами в Госдуму

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду сообщила, что комиссия планирует расширить эксперимент по дистанционному электронному голосованию перед выборами в Госдуму в 2021 году.

"Мы не забываем о перспективе, мы не забываем о том, что через год нас ждет серьезная федеральная кампания [по выборам в Госдуму]. И надо к ней серьезно готовиться. Будем расширять эксперимент по дистанционному голосованию, будем дорабатывать все остальные элементы в соответствии с требованиями времени и запросами наших избирателей", - сказала Памфилова.

Она напомнила, что на выборах в сентябре ЦИК был готов провести электронное голосование только на довыборах депутатов Госдумы в двух округах в Курской и Ярославской областях. "Эксперимент [по онлайн-голосованию] дальше пойдет, мы не будем ждать крупной федеральной кампании следующей. Следующие у нас микропроекты пойдут по текущим выборам, у нас каждые выходные проходят выборы. Коль мы затеяли эту программу серьезную, мы ее будем дорабатывать при каждом удобном случае в ряде регионов. Серия экспериментов будет продолжаться беспрерывно", - отметила глава ЦИК.

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет 11-13 сентября. Чтобы проголосовать дистанционно, жители Курской и Ярославской областей должны были подать заявление через портал госуслуг с 29 июля по 8 сентября 2020 года.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.

Об онлайн-голосовании

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с помощью специального программного обеспечения.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по изменениям в Конституции РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.