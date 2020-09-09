Посол Германии в Москве прибыл в МИД России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр в среду прибыл в Министерство иностранных дел РФ, куда был вызван после заявлений официального Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС.
Ранее глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и запросам Москвы по ситуации с Навальным.
Он был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Навальный находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.