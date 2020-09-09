Посол Германии в Москве прибыл в МИД России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр в среду прибыл в Министерство иностранных дел РФ, куда был вызван после заявлений официального Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС.

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

Ранее глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и запросам Москвы по ситуации с Навальным.

Он был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Навальный находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.