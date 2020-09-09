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Госпитализация Алексея Навального
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Посол Германии в Москве прибыл в МИД России

Посол был вызван для обсуждения заявлений Берлина по Алексею Навальному
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр Сергей Карпухин/ТАСС
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Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр в среду прибыл в Министерство иностранных дел РФ, куда был вызван после заявлений официального Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального, передает корреспондент ТАСС.

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Ранее глава российского дипведомства Сергей Лавров заявил, что Берлин показывает абсолютно неприемлемое отношение к законным требованиям и запросам Москвы по ситуации с Навальным.

Он был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Навальный находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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