МИД РФ заявил, что Лавров проведет 10 сентября переговоры с главой МИД Узбекистана

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в четверг в Москве переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым на полях заседания Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"10 сентября министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на полях заседания Совета министров иностранных дел ШОС проведет в Москве переговоры с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым", - говорится в распространенном в среду комментарии Департамента информации и печати МИД России.