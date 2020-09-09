Толстой: структуры ПАСЕ выходят за рамки полномочий при обсуждении ситуации в Белоруссии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Структуры Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выходят за рамки своих полномочий в вопросах, связанных с ситуацией в Белоруссии. Об этом в среду журналистам заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя принятое заявление комиссии ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека.

"Помимо того, что авторы заявления высказывают слова поддержки "храбрым людям, которые борются за свои права и достоинство", они отказываются признавать итоги президентских выборов, не имея никаких доказательств фактов фальсификации", - сказал Толстой.

По его словам, это не может рассматриваться иначе, "как выход за рамки мандата и попытка вмешательства во внутренние дела суверенного государства".