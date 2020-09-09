Послу Германии в Москве заявили решительный протест в связи с ситуацией с Навальным

"Вся ответственность за последствия такой политики ляжет на Федеральное правительство ФРГ и его союзников по НАТО и Европейскому союзу", - подчеркнули в дипведомстве.

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вся ответственность за действия Германии в ситуации с Алексеем Навальным ляжет на Берлин и его союзников по НАТО и Евросоюзу.

Там указали, что послу "заявлен решительный протест" в связи с выдвижением правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации Навального, а также в связи с очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации России международной арене. "Возобновлено требование о незамедлительном предоставлении на фоне этой истерии предметного и развернутого ответа германской стороны на официальный запрос Генеральной прокуратуры России от 27 августа 2020 года со всеми медицинскими данными, включая биоматериалы, результаты экспертиз и пробы анализов, с целью их комплексного изучения и проверки специалистами", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади обратили внимание на то, что непредоставление Берлином ответа на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации с Навальным приведет к серьезным последствиям. "Послу указано на то, что отсутствие вышеупомянутых материалов будет расценено как отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования, а его прежние и дальнейшие действия в связи с Алексеем Навальным как грубая враждебная провокация против России, чреватая последствиями для российско-германских отношений, а также серьезным осложнением международной ситуации", - отмечается в сообщении дипведомства.