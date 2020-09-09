Замглавы МИД РФ: Россия намерена выяснить планы путчистов после захвата власти в Мали

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Военные путчисты в Мали де-факто контролируют ситуацию в стране, Россия исходит из этого и намерена прояснить их дальнейшие планы. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Мы хотим понять, какие у них планы, потому что, конечно, захват власти был не конституционный. Но есть вопросы практической нашей жизнедеятельности, я имею в виду нашего посольства, надо разобраться в обстановке", - отметил он.

Замглавы МИД РФ указал, что российский посол уже контактировал с представителями путчистов. "Мы признаем факты на земле. Сейчас они руководят процессом, выстраивают какие-то планы. И с ними уже ведут контакты африканцы, Африканский союз ЭКОВАС. Туда ездят, с ними ведут переговоры. И поэтому жизнь продолжается", - пояснил Богданов. Он напомнил, что малийские военные отпустили ранее арестованного президента республики Ибрагима Бубакара Кейта.

Утром 18 августа на военной базе близ столицы Мали Бамако произошел мятеж. Военные захватили Генштаб, арестовали высшее руководство страны, включая президента республики, и сформировали Национальный комитет спасения народа (НКСН). Под давлением президент объявил о своей отставке, а также о роспуске правительства и парламента.

19 августа Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации в Мали, по итогам которого обратился к военным мятежникам с призывом немедленно освободить арестованных официальных лиц и вернуться в расположение воинских частей. На состоявшемся в тот же день экстренном саммите Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) лидеры 14 государств Западной Африки потребовали восстановить на посту президента Мали и немедленно вернуть страну в сферу конституционного порядка. Один из лидеров мятежников полковник Исмаэль Ваге сообщил, что будет создан переходный совет во главе с временным президентом.