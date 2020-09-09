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В МИД РФ сообщили, что общепалестинская встреча в Москве может пройти через два месяца

Замглавы ведомства Михаил Богданов напомнил, что Россия оставляет за палестинской стороной право выбрать удобное время для проведения встречи

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Палестинские организации могут подготовиться к проведению встречи в Москве через полтора-два месяца. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Я думаю, что потребуется по грубым прикидкам месяца полтора-два, с тем чтобы они [палестинцы] подготовились. Мы готовы", - сказал он.

Как отметил Богданов, Россия оставляет за палестинской стороной право выбрать удобное время для проведения встречи. "Чтобы обеспечить успех московской встречи, надо ее хорошо подготовить. Этим сейчас наши палестинские друзья будут заниматься", - подчеркнул дипломат.

В феврале 2019 года в Москве состоялась предыдущая межпалестинская встреча, на которой присутствовали 12 основных палестинских партий и движений, включая ФАТХ и ХАМАС.

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