Глава комиссии Думы предложил подумать о введении более заметной маркировки СМИ-иноагентов

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Маркировка СМИ-иноагентов должна стать более заметной, соответствующие уточнения следует внести в законодательство, считает глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Уже сегодня видно, что законодательство нуждается в дальнейшем уточнении. К примеру, обязательное и справедливое требование закона о том, чтобы СМИ-иноагенты маркировали свою продукцию, указывая, что выполнена она иностранным агентом, выполняется лишь формально. Об этом статусе указывают, но лишь в самом низу страницы и самым мелким шрифтом", - заявил он в интервью "Российской газете", опубликованном в среду на сайте издания.

По убеждению депутата, российские читатели вправе знать, в чьих интересах и на чьи средства работает то или иное СМИ-иноагент.

"Над тем, как реализовать данную идею оптимальным образом, еще предстоит подумать. Но пример подобной маркировки, которая хорошо заметна и при этом ничуть не мешает восприятию произведения, мы с вами каждый день видим на телеэкранах. Я имею в виду появляющуюся в начале едва ли не каждого фильма надпись "В фильме демонстрируются сцены табакокурения. Курение опасно для вашего здоровья", - пояснил Пискарев.