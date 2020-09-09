"Яблоко" оспорило в Верховном суде постановление ЦИК о трехдневном голосовании

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Партия "Яблоко" оспорила в Верховном суде постановление Центризбиркома России о возможности проведения трехдневного голосования на выборах в сентябре. Административными истцами от имени партии выступили ее председатель Николай Рыбаков, а также кандидаты в муниципальные депутаты Электростали и Шатуры, сообщает пресс-служба "Яблока" в среду.

"Истцы просят Верховный суд признать постановление ЦИК незаконным и недействующим, поскольку оно нарушает права, свободы и законные интересы избирателей и кандидатов на выборах и противоречит федеральному закону "Об основных гарантиях избирательных прав", - говорится в сообщении.

По мнению членов партии, постановление ЦИК нарушает "право избирать и быть избранным на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании", "право в наблюдении за проведением выборов" и "право участвовать в предвыборной агитации на равных условиях".

В августе Верховный суд России уже отказывался рассматривать иск, оспаривающий законность трехдневной процедуры голосования. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя решение суда, отмечала, что Центризбирком принимал решение о проведении голосования в сентябре в ряде регионов РФ в течение трех дней "исходя из действующего законодательства, которое позволяет исходя из ситуации с пандемией и еще каких-то обстоятельств применить многодневное голосование".

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.