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Россия может направить в ЦАР дополнительных военных инструкторов в случае необходимости

В начале 2018 года МИД РФ сообщал о том, что в республику были командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россия может направить в ЦАР дополнительных военных инструкторов при появлении такой необходимости. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Пока хватает того, что есть. Если нужно будет, еще отправим, - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В начале 2018 года МИД РФ сообщил о том, что в ЦАР были командированы пять военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих республики.

В мае 2019 года сообщалось, что в ЦАР создано представительство российского военного ведомства при министерстве национальной обороны республики для оказания содействия ЦАР в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества.

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