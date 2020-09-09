Путин заявил, что РФ скорректировала план мероприятий председательства ШОС из-за пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 9 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) укрепилось, несмотря на скорректированный в период пандемии план мероприятий. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с министрами иностранных дел стран ШОС.

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса Россия в качестве председателя в ШОС в 2019-2020 годах постаралась сделать все необходимое, чтобы организация работала, не сбавляя темпов и эффективно. "Конечно, нам пришлось скорректировать план мероприятий председательства, не все из намеченных более чем 90 мероприятий оказались реализованы. Тем не менее считаю, что ключевые задачи выполнены и по основным направлениям сотрудничество в рамках ШОС укрепилось", - сказал Путин.

По словам российского лидера, ШОС играет важную роль в обеспечении мира, безопасности и устойчивого развития в Евразийском регионе. "Действуя на принципах равноправия и взаимного учета интересов, мы стремимся сообща вести поиск решений актуальных вопросов мировой повестки дня, осуществлять тесную внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН и в других международных форматах", - сказал Путин.

Видеоформат

Путин сообщил, что проведение заседания Совета глав государств - членов ШОС запланировано на ноябрь и также пройдет в видеоформате.

"Как вы знаете, в силу сложившейся эпидемиологической ситуации нам, к сожалению, не удалось организовать изначально планировавшееся на июль заседание Совета глав государств. Прорабатываем его проведение в ноябре в формате видеоконференции", - сказала Путин. Глава российского государства выразил уверенность, что на предстоящем саммите будет возможность предметно и по-деловому обсудить пути дальнейшего наращивания всестороннего взаимодействия в рамках ШОС.

Путин напомнил, что по традиции встреча министров иностранных дел стран - членов организации является заключительным этапом подготовки заседания Совета глав государств - членов ШОС, проведением которого Россия завершит свое председательство в организации и передаст его Таджикистану.

Обращаясь к главам внешнеполитических ведомств, Путин заметил, что многое еще предстоит сделать в области расширения экономического сотрудничества, выстраивания технологических партнерств и единой транспортно-логистической инфраструктуры, перехода на национальные валюты во взаиморасчетах. Он заметил, что в этих сферах нужно энергичнее привлекать деловой совет, межбанковское объединение, форум глав регионов и молодежный совет ШОС.

"Отрадно, что растет интерес к совместной работе с ШОС у других стран и международных структур. Мы с вами получили шестнадцать заявок на вступление в нашу организацию в качестве государств-членов, на получение статуса наблюдателя или партнера по диалогу", - добавил президент РФ, заметив, что все это подтверждает авторитет, которым организация пользуется во всем мире.

"Пользуясь случаем, просил бы передать самые добрые пожелания руководителям ваших стран, а в заключение хотел бы пожелать вам плодотворной работы. Надеюсь, что на московской площадке у вас состоятся заинтересованные, полезные дискуссии, а принятые решения будут способствовать укреплению партнерства и сотрудничества на всем обширном пространстве Шанхайской организации сотрудничества", - заключил российский лидер.

Противдействие пандемии

ШОС способна слаженно реагировать на возникающие в мире новые вызовы, заявил Путин, отметив необходимость сосредоточить внимание на проблемах безопасности, ситуации на Ближнем Востоке, в Афганистане и на севере Африки.

"ШОС на практике продемонстрировала способность оперативно реагировать на возникающие новые острые вызовы. Мы предпринимаем слаженные усилия по преодолению политических, торгово-экономических, социальных последствий распространения коронавируса", - сказал Путин.

По его мнению, "особого внимания со стороны ШОС по-прежнему требует ситуация в сфере безопасности в Евразии и в сопредельных регионах". "Остается напряженной и обстановка в Афганистане, не утихают конфликты на Ближнем Востоке и севере Африки, серьезную угрозу представляет терроризм, растет незаконный оборот наркотиков, оргпреступность и киберпреступность", - перечислил актуальные темы президент РФ.

В Москве 9-10 сентября проходит заседание Совета министров иностранных дел ШОС. Как отметил президент РФ, на этом мероприятии планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, связанных с дальнейшим взаимодействием в политической, экономической и социальной сферах, а также обменяться мнениями по острым международным и региональным темам.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Наблюдателями в организации являются Монголия, Иран, Афганистан и Белоруссия. Статус партнеров по диалогу ШОС имеют Армения, Азербайджан, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.