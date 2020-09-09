Заседание межправительственной комиссии России и Киргизии пройдет 21 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Заседание межправительственной комиссии России и Киргизии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоится 21 сентября в онлайн-формате. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с главой МИД Киргизии Чингизом Айдарбековым.

"Уже решился вопрос по межправительственной комиссии. Идя навстречу вашим пожеланиям, [вице-премьер РФ] Алексей Оверчук готов ее провести 21 сентября", - сказал он.

По словам министра, визит президента России Владимира Путина в Киргизию состоится, как только позволит эпидемическая ситуация.

Лавров также предложил 14 сентября в качестве даты проведения переговоров в формате "5+1" с участием министров иностранных дел Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении и России в онлайн-режиме.