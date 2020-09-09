Гендиректор ТАСС возглавит работу над стратегией освещения партнерства России и Африки

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа под руководством генерального директора ТАСС Сергея Михайлова займется созданием стратегии по освещению сотрудничества России со странами Африки. Об этом сообщил в среду на презентации секретариата Форума партнерства Россия - Африка руководитель секретариата, посол по особым поручениям Олег Озеров.

"Главой рабочей группы по медиаобеспечению станет генеральный директор ТАСС Сергей Владимирович Михайлов, под началом которого будет разрабатываться стратегия информационного сопровождения работы по развитию и расширению связи с Африканским континентом", - сказал он.

По словам Озерова, рабочая группа сформирована для достижения "максимальной эффективности работы секретариата". Кроме того, принято решение о создании с этой целью координационного, общественного и научного советов. Эти структуры займутся выработкой "концептуальных предложений по содержательному наполнению программ ускоренного развития экономического, научно-технического, гуманитарного и иного сотрудничества России с государствами Африки".

"ТАСС в ближайшее время займется расширением сети и открытием новых бюро в Африке", - добавил глава секретариата. В этой связи он также сообщил о планах организации фотовыставок, тематических конференций, пресс-туров российских журналистов в Африку.

По его словам, задача секретариата и МИД РФ - не потерять и развить позитивный импульс, который получили российско-африканские отношения на саммите в Сочи. "Дело чести всех нас, чтобы второй саммит оказался лучше", - добавил он.

"Нам всем предстоит выработать дорожную карту по движению к следующему саммиту и его концепцию, предложить его участникам программу действий на следующий цикл", - указал Озеров. Он добавил, что работа секретариата будет координироваться МИД, Администрацией президента РФ и структурами Росконгресса.

Инструмент развития

Как напомнил в своем выступлении спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов, по итогам саммита Россия - Африка в Сочи были созданы важные механизмы диалога и партнерства между сторонами, включая секретариат Форума партнерства Россия - Африка.

Как отметил высокопоставленный дипломат, в фокусе секретариата сейчас находятся, в частности, вопросы развития и укрепления деловых связей между бизнес-сообществами РФ и африканских государств. "Серьезным подспорьем в деятельности секретариата на этом направлении станет образованная в апреле этого года Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки (АЭССА), в которую войдут ведущие компании России и Африки. Таким образом, секретариат должен стать эффективным инструментом укрепления и дальнейшего развития российско-африканских отношений", - подчеркнул он.

В рамках сегодняшней встречи состоялось подписание партнерского соглашения между АЭССА и Фондом Росконгресс.

Новые ценности

Руководитель Россотрудничества и общественного совета секретариата Форума партнерства Россия - Африка Евгений Примаков в свою очередь указал, что диалог Москвы и африканских столиц - "это история не про благотворительность, это история про совместное развитие". По его словам, очень много российских компаний, "которые хотят выходить на африканский рынок", готовы вкладываться и в гуманитарную сферу.

Примаков также отметил, что Россотрудничество продолжает продвигать образовательные проекты в Африке, в том числе работать над увеличением количества квот на обучение в российских вузах для африканских студентов. По его мнению, российская сторона могла бы развивать этот формат, разработав грантовую и стипендиальную систему для африканских студентов. "Я призываю российские компании тоже подключаться к этой истории", - заявил глава Россотрудничества.

"Общественный интерес к развитию Африки огромен. Нам бы хотелось, чтобы наши отношения строились не только на ностальгических воспоминаниях о нашем совместном прошлом, об освобождении стран Африки, но и на новых ценностях - защите и укреплении суверенитета африканских стран, идее сохранения и укрепления мира, добрососедстве и сотрудничестве с Россией", - заключил он.