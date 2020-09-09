Страны Восточноазиатского саммита поддержали инициативу России по борьбе с эпидемиями

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Представители стран - участниц Восточноазиатского саммита (ВАС) поддержали российскую инициативу по противодействию эпидемиям. Об этом в среду говорится в сообщении МИД России по итогам 10-го совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран ВАС в видеоформате, российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Игорь Моргулов.

"Актуально прозвучали российские идеи о задействовании прикладного ресурса ВАС для выработки общерегиональных мер по преодолению трансграничных вызовов в сфере здравоохранения, в том числе посредством запуска профильного экспертного механизма. Поддержана инициатива России о принятии заявления лидеров об укреплении коллективного потенциала противодействия эпидемиям", - говорится в тексте.

Стороны также рассмотрели вопросы подготовки 15-й встречи лидеров стран - участниц ВАС в Ханое в ноябре 2020 года. "Состоялся обмен мнениями по ключевым международным и региональным проблемам. С российской стороны подчеркнута важность продолжения под эгидой ВАС комплексного диалога по вопросам упрочения асеаноцентричной архитектуры безопасности и сотрудничества в АТР как опоры его мирного и динамичного развития", - добавили в министерстве.