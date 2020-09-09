Замглавы МИД России и посол Египта в Москве обсудили ситуацию в Ливии

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в РФ Ихаб Наср в среду обсудили кризисы Ближнего Востока и Африки с акцентом на ливийское урегулирование.

"В ходе беседы были уточнены вопросы дальнейшей координации усилий Москвы и Каира по содействию урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Африке с упором на ливийскую проблематику", - говорится в распространенном сообщении МИД России.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) и пользующиеся поддержкой Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара парламент и временный кабинет на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичный кабмин обратился за поддержкой к Турции, при помощи которой его формированиям удалось вернуть часть потерянных ранее территорий.

21 августа ПНС Ливии объявило о немедленном прекращении огня и приостановке всех военных операций на территории республики. В заявлении отмечалось, что для реализации перемирия необходимо создание демилитаризованной зоны в стратегически значимых ливийских городах Сирт и Эль-Джуфра. В парламенте страны поддержали инициативу, призвав к выводу с территории Ливии всех иностранных формирований, а также к возобновлению нефтедобычи.