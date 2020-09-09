В ЦИК считают оптимальным размер "муниципального фильтра" на выборах в 5%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. ЦИК РФ считает оптимальным размер так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов РФ в 5%. Об этом заявила в среду в эфире телеканала "Россия-24" председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Как изменились выборы в этом году

Три дня и онлайн-голосование в регионах. Как изменились выборы в этом году

Она напомнила, что за последние годы в ряде регионов размер "муниципального фильтра" был снижен до 5%. "Проблема с "фильтром" во многих регионах решена, прислушались к нашей позиции (мы направляли письма с рекомендациями в регионы), в ряде регионов он снижен до 5%", - пояснила Памфилова.

"Мы считаем, что это оптимальный вариант - 5%", - сказала она.

Однако, обратила внимание глава Центризбиркома, в части регионов, "хотя их не так много осталось", размер "фильтра" все еще достаточно высок - 8-10%.

"Я полагаю, что мы продолжим эту работу и законодатель в большей степени прислушается к нашей рекомендации и доведет ее (работу по снижению "фильтра" - прим. ТАСС) до ума к следующим выборам", - предположила Памфилова.

"Муниципальный фильтр"

Нормы о так называемом муниципальном фильтре появились в российском законодательстве в 2012 году с возвращением прямых выборов глав регионов. Закон предусматривает, что все кандидаты на губернаторских выборах должны проходить через фильтр, обязывающий их собирать подписи от 5% до 10% (конкретный показатель устанавливается региональным законодательством) муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

За введение муниципального фильтра приводились такие аргументы, как необходимость кандидатам на посты глав регионов проходить предварительную легитимизацию на местах, стимулирование партий к работе на муниципальном уровне. Против муниципального фильтра неоднократно выступала парламентская оппозиция, считающая, что его наличие снижает реальную конкуренцию на региональных выборах.

Ранее Памфилова заявляла, что "муниципальный фильтр" надо корректировать, чтобы он стал более демократичным, но не отменять совсем.