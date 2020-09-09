Памфилова рассказала о вариантах решения проблемы избирательных участков в школах

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Проведение многодневного голосования потребует решения проблемы размещения избирательных участков в школах, в качестве вариантов можно рассмотреть унификацию школьных каникул или вывод участков из помещений учебных заведений. Такое мнение высказала в среду председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в эфире телеканала "Россия-24".

Она напомнила, что организация выборов в сентябре 2020 года в течение трех дней потребовала решения "в ручном режиме" ситуации, когда проведение выборов накладывается на учебный процесс. Однако, констатировала глава ЦИК, введение нормы о многодневном голосовании в законодательство на постоянной основе требует "системного решения" этой проблемы. "Каким образом? Это уже наши законодатели вместе с экспертами должны обсудить", - пояснила Памфилова.

В качестве одного из вариантов она назвала нахождение "оптимального времени для голосования", которое совпадало бы со школьными каникулами. "Может, это в осенние каникулы, может, в весенние, но для этого министерство просвещения [надо] подключать, чтобы подумать, как раньше было, по крайней мере, в средней школе - каникулы более-менее совпадали в одно время. Это один из вариантов", - предложила глава Центризбиркома.

"Другой вариант - очень тяжелый, но тоже вариант: просто вывести все участки из помещений школ и освободить учителей от этой важной общественной обязанности (работы в избирательных комиссиях - прим. ТАСС)", - продолжила она. "Насколько это реально - надо обсуждать", - полагает Памфилова.

По ее мнению, "есть и иные варианты". "Все варианты надо обсудить, но проблему эту решать придется", - резюмировала председатель ЦИК.

Многодневные выборы

В июле Госдума приняла поправки в избирательное законодательство, которые в том числе предусматривают возможность голосовать на выборах и референдумах в течение нескольких дней, но не более трех. Голосование в течение трех дней не предполагает участие в выборах или референдумах по открепительным удостоверениям или досрочное голосование. При этом закон разрешает проводить выборы и референдумы вне помещения для голосования, на оборудованных для этого территориях. Речь идет о придомовых территориях и территориях общего пользования.

Памфилова неоднократно подчеркивала, что реализация этой нормы потребует изменения даты проведения единого дня голосования, который, в соответствии с законодательством, проводится в сентябре. Это обусловлено тем, что значительная часть избирательных участков в РФ располагается в школах, проведение выборов в течение трех дней в этом месяце будет накладываться на учебный процесс.

Единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября, а в год выборов Госдумы - в третье воскресенье сентября.