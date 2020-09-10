Главы МИД стран ШОС проведут очную встречу в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в четверг в рамках российского председательства проведут очную встречу в Москве.

Заседание пройдет в гостинице Radisson Collection Hotel, более известной под названием "Украина", и станет одним из крупнейших очных внешнеполитических мероприятий с начала пандемии. Как ожидается, в мероприятии примут участие высокопоставленные дипломаты из Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Об итогах встречи журналистам расскажет министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского дипведомства накануне уже успел провести ряд двусторонних встреч с частью своих коллег, среди которых главы МИД Индии, Казахстана и Киргизии. Более того, в среду с участниками Совета министров иностранных дел (СМИД) ШОС в режиме видеоконференции пообщался президент России Владимир Путин.

После окончания заседания состоятся отдельные переговоры Лаврова с коллегами из Пакистана и Узбекистана. Не исключены и многосторонние форматы. Так, в китайском внешнеполитическом ведомстве рассказали о запланированной в Москве трехсторонней встрече глав МИД РФ, Индии и КНР.

Пандемия без политизации

Вспышка коронавирусной инфекции, безусловно, затруднила практическую работу в рамках ШОС и внесла коррективы в план мероприятий, многие из которых, в том числе предыдущая встреча глав МИД, состоялись в онлайн-режиме.

Однако в этот раз российская сторона инициировала очную встречу. Как ожидается, она станет ключевым этапом подготовки саммита - кульминационного события председательства РФ в объединении. В этой связи министры иностранных дел ШОС рассмотрят процесс подготовки ряда документов к саммиту, среди которых есть важные экономические соглашения.

Участники СМИД ШОС также обсудят формат предстоящего мероприятия. Долгое время он оставался неопределенным, но как заявил накануне российский лидер, на данный момент стороны рассматривают возможность проведения заседания Совета глав государств объединения в онлайн-формате.

Вместе с тем страны - члены ШОС уверены в необходимости избегать политизации ситуации с пандемией. В интервью ТАСС генсек организации Владимир Норов отметил, что коронавирус - это отнюдь не последнее испытание в глобальном масштабе и именно дипломатия должна сыграть ключевую роль в преодолении всех трудностей.

Традиционные темы

На заседании СМИД ШОС не останутся без внимания и ставшие традиционными для этого формата темы, среди которых противодействие наркоугрозе и терроризму, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и обеспечение биологической безопасности, наращивание экономического сотрудничества и цифровизация, а также положение дел в ряде стран мира, в том числе в Сирии и Афганистане.

Москва приветствует схожесть позиций стран - членов ШОС по ряду глобальных и региональных вопросов, приверженность целям и принципам устава ООН. Кроме того, как заверил со своей стороны генсек организации, несмотря на успешные механизмы обеспечения безопасности и стабильности, выработанные в рамках ШОС, она не превратится в НАТО, а ее деятельность "не направлена против других государств".

Министры иностранных дел стран ШОС также обсудят подготовку заявления глав государств в связи 75-летием Победы во Второй мировой войне.

После заседания

На предстоящей встрече с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым российский министр рассмотрит весь комплекс двустороннего политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Стороны сверят позиции в преддверии заседаний Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ, в которых сейчас председательствует Ташкент. Особое внимание на переговорах будет уделено подготовке к подписанию документов в рамках предстоящего государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию.

Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на встрече с главой МИД Пакистана Мехмудом Куреши будут затронуты ключевые вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на афганскую проблематику. Эти переговоры приобретают особое значение в преддверии скорого запуска межафганских переговоров в Дохе, поскольку и Пакистан, и Россия сыграли важную роль в международных усилиях по содействию урегулированию.

Главы МИД РФ и Пакистана также обсудят основные направления двустороннего партнерства, в том числе в контртеррористической и торгово-экономической сферах. В частности, предстоит детальное обсуждение вопросов по проекту строительства газопровода "Север - Юг" из Карачи в Лахор в целях скорейшего перехода к его практической реализации.