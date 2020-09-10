Около 3,5 тыс. жителей Камчатки проголосовали досрочно на выборах губернатора

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах губернатора завершается на Камчатке и свой голос за одного из пяти кандидатов отдали уже около 3,5 тыс. человек, большинство из которых - моряки и рыбаки на судах, сообщил ТАСС в четверг заместитель председателя регионального избиркома Игорь Шамраев.

"Мы планировали, что досрочное голосование в труднодоступных местностях завершится в четверг. Но погода внесла свои коррективы и, возможно, члены территориальных избирательных комиссий проведут процедуру голосования в удаленных районах и 11 сентября. По закону мы имеем право сделать это в резервный день. Около 3,5 тыс. избирателей уже приняли участие в досрочном голосовании на выборах главы региона. Почти 2,8 тыс. из них - моряки и рыбаки, чьи суда в основной день голосования будут находиться в море. Активно голосуют у нас также сотрудники предприятий, находящихся в труднодоступных районах полуострова. Работники заповедников, смотрители маяков, метеостанций и оленеводы", - сказал Шамраев.

Он добавил, что также 11 сентября начнется голосование на выборах губернатора Камчатского края в населенных пунктах. Из-за угрозы распространения коронавируса оно будет длиться три дня. В пятницу в 08:00 по местному времени (23:00 четверга мск) на полуострове откроются 179 основных и 9 временных избирательных участков, восемь из которых будут расположены в медучреждениях.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края будут проходить 11, 12 и 13 сентября 2020 года. Из 16 претендентов на этот пост избирательная комиссия региона зарегистрировала пятерых кандидатов: Дмитрия Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерия Калашникова от ЛДПР, Александра Острикова от "Патриотов России", самовыдвиженца Владимира Солодова и представителя "Партии Роста" Максима Близнюкова.