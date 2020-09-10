Досрочное голосование в Приморье проходит штатно

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на выборах в Приморском крае проходит штатно, несмотря на паводок в регионе, сообщила в четверг ТАСС секретарь избирательной комиссии Приморья Наталья Камаева.

"Голосование на подтопленных территориях есть. Были небольшие трудности, но сейчас все в норме. В случае подъема воды предусмотрены резервные помещения для голосования, в том числе передвижные (автобусы)", - сообщила Камаева.

Всего в регионе проходит 139 избирательных кампаний различного уровня. Выборы в органы местного самоуправления и довыборы депутата законодательного собрания по 10-му округу. Со 2 по 8 сентября проходило досрочное голосование в помещении территориальных избирательных комиссий, с 8 сентября оно началось в помещениях всех участковых избирательных комиссий. 11 и 12 сентября также будет проходить досрочное голосование на дому, эта возможность сохранится 13 сентября. В Приморском крае работают 567 участковых избирательных комиссий, семь из них - временные.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" в ночь на вторник принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах их выпало больше месячной нормы. Ливни вызвали повышение уровня рек, вода подтопила придомовые территории, нарушила сообщение с некоторыми населенными пунктами.

Это уже второй тайфун, который влияет на погоду в Приморском крае за последние две недели. На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в регион ураганный ветер до 43 м/с и сильные дожди. В результате три человека погибли, 55 пострадали, были повреждены крыши домов. В разные моменты без электричества из-за аварий оставались до 100 тыс. потребителей в регионе. Режим ЧС после двух тайфунов действует в восьми муниципалитетах края.