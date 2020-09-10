Голосование на выборах в Якутии, Забайкалье и Бурятии пройдет только 13 сентября

ТАСС, 10 сентября. Муниципальные выборы в Якутии, Забайкальском крае и Бурятии, а также на большей части территории Амурской области пройдут в течение одного дня - 13 сентября. Исключение составят только выборы депутатов дум в четырех муниципалитетах Приамурья, где голосовать начнут с 11 сентября, сообщили ТАСС в региональных избиркомах.

"В Амурской области проходят 33 избирательные кампании. Основным днем голосования станет 13 сентября, но на выборах депутатов думы Белогорского муниципального округа, совета народных депутатов Ромненского муниципального округа, а также на всех выборах в Зейском и Мазановском районах разрешено проголосовать 11 и 12 сентября", - сказали в избирательной комиссии региона.

Наиболее масштабными в Амурской области станут выборы мэра Белогорска - второго по величине города региона. На этот пост претендуют Виктор Мартынов от партии "Справедливая Россия", действующий глава города, член "Единой России" Станислав Мелюков, представитель ЛДПР Наталья Михайлова и кандидат от КПРФ Светлана Трембач.

"Все избирательные комиссии городов и районов обеспечены средствами индивидуальной защиты. Как и в ходе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, маски и перчатки будут выдаваться и организаторам выборов, и избирателям - как в помещении для голосования, так и в процессе выездного голосования", - отметили в пресс-службе избирательной комиссии Амурской области.

В соседней Якутии 13 сентября завершатся 228 избирательных кампаний, среди них - выборы глав трех районов, 103 поселений, а также выборы 116 депутатов в поселениях. В республике также пройдут шесть дополнительных выборов депутатов представительных органов районов. При этом жителям самого Якутска предстоит избрать депутата городской думы от Центрального одномандатного округа.

Жители Забайкалья в воскресенье будут выбирать главу администрации Краснокаменска - второго по численности города в крае. На этот пост претендуют Сергей Сприкут от "Патриотов России", председатель совета депутатов Краснокаменска Петр Безбородов от КПРФ, кандидат от ЛДПР Геннадий Селиванов, журналист Юрий Житлухин, представляющий партию "Родина", и самовыдвиженец Игорь Мудрак. В Бурятии 13 сентября пройдут дополнительные выборы депутата Народного Хурала (парламента) по одномандатному избирательному округу №32 - в него входят отдаленные Северо-Байкальский и Муйский районы.