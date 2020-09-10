В ЦИК заявили, что четыре партии могут ликвидировать до конца года за неучастие в выборах

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российская партия садоводов, "Национальный курс", "Народ против коррупции" и Родная партия не выполнили нормы законодательства по участию в выборах в течение семи последних лет и могут быть ликвидированы до конца года. Об этом ТАСС в четверг сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

"Несмотря на призывы ЦИК к партиям об активном участии в выборах, у нас есть целый ряд партий, семилетние сроки регистрации которых истекли, они никаким образом не воспользовались возможностью серьезно поучаствовать в выборах", - сказал Шевченко.

По его словам, "на сегодняшний день ЦИК по запросу Минюста РФ направил ответы о том, что четыре политические партии не выполнили нормы законодательства с точки зрения участия в определенном количестве выборов в течение семи лет подряд". "После того как будут подведены итоги дополнительных выборов депутатов Госдумы, они будут опубликованы, Верховный суд по соответствующим искам Минюста рассмотрит вопрос о ликвидации Российской партии садоводов, партии "Национальный курс", партии "Народ против коррупции" и Родной партии", - подчеркнул член ЦИК.

Если Верховный суд удовлетворит иски Минюста о ликвидации партий, то они могут вступить в силу уже в этом году, добавил он. "Соответственно, список политических партий может уменьшиться на четыре", - заключил Шевченко, добавив, что участвовать в выборах в единый день голосования в этом году имеет право 41 партия.

Без сбора подписей

Шевченко добавил, что количество партий, обладающих парламентской льготой, то есть правом участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей, по итогам единого дня голосования может вырасти с 13 до 17.

Согласно законодательству, таким правом обладают партии, имеющие фракции в Госдуме, и партии, чьи списки набрали на предыдущих думских выборах более 3% голосов или проведшие своих кандидатов по списку хотя бы в одно региональное законодательное собрание. На данный момент в этот список входят "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Коммунисты России", "Патриоты России", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Яблоко", "Родина", Партия роста, "Зеленые", Коммунистическая партия социальной справедливости и "Гражданская платформа".

"Если мы посмотрим итоги регистрации партийных списков на выборах в заксобрания субъектов РФ, то мы видим, что есть только четыре новые политические партии, которые в случае преодоления пятипроцентного барьера могут добавиться к этим 13 партиям. Это "Новые люди", "Зеленая альтернатива", Партия прямой демократии и "За правду". Если хотя бы в одном из заксобраний списки этих партий преодолеют пятипроцентный барьер, то автоматом они добавляются к этим 13 партиям", - сказал Шевченко.

Он отметил, что по итогам единого дня голосования станет известен список партий, которые смогут участвовать в выборах депутатов Госдумы восьмого созыва без сбора подписей. "То есть сейчас их 13, а максимально их может быть 17, потому что выборов депутатов заксобраний по партийным спискам до следующего единого дня голосования в силу закона не будет. Напомню, что у нас на выборах депутатов Госдумы текущего созыва в 2016 году 14 партий имели право участвовать без сбора подписей", - подчеркнул член ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено более 78 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц. Глав еще двух регионов - Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов - должны избрать депутаты региональных заксобраний.