Госдума считает неприемлемым доминирование стран Запада в секретариате ООН

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Госдума считает неприемлемым доминирование представителей западных стран на ведущих постах в секретариате ООН. Об этом говорится в проекте заявления нижней палаты российского парламента в связи с 75-й годовщиной создания ООН, опубликованном в четверг в думской электронной базе.

"Учитывая положения резолюции Генеральной ассамблеи ООН 153 (И) от 1947 года, Государственная дума считает неприемлемым доминирование представителей стран Запада на ведущих постах в секретариате ООН, которое достигается за счет граждан США и лояльных по отношению к Вашингтону государств", - говорится в проекте, подготовленным комитетом Госдумы по международным делам.

Усиление роли ООН

Госдума поддерживает шаги, направленные на усиление координирующей роли ООН в различных сферах, включая борьбу с распространением коронавирусной инфекции нового типа, а также в сфере защиты прав человека. Об этом говорится в проекте заявления нижней палаты российского парламента в связи с 75-й годовщиной создания ООН, опубликованном в четверг в думской электронной базе.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации последовательно поддерживают шаги, направленные на укрепление координирующей роли Организации Объединенных Наций в международных делах и обеспечение равноправного сотрудничества государств в рамках этой универсальной организации", - говорится в проекте, подготовленном комитетом Госдумы по международным делам.

В частности, нижняя палата "убеждена в ключевой и координирующей роли Всемирной организации здравоохранения (специализированное учреждение ООН - прим. ТАСС) в борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции". Также Госдума считает необходимым укрепление ООН в качестве "эффективного многостороннего механизма для выстраивания взаимоуважительной работы по обеспечению прав человека".