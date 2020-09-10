Лавров указал на востребованность ШОС в борьбе с последствиями пандемии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Преодоление последствий пандемии коронавируса требует объединения усилий стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), их совокупный потенциал становится более востребованным. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - членов ШОС.

"Богатый опыт равноправного и плодотворного сотрудничества в области политики, безопасности, экономики, гуманитарных связей, эффективные рабочие механизмы позволяют ШОС адекватно реагировать на возникающие риски и угрозы. Значимость солидного потенциала ШОС особенно возрастает в нынешних условиях, когда востребованы коллективные усилия и кооперации в целях преодоления политических и социально-экономических последствий пандемии", - отметил Лавров.

Он указал на то, что заседание СМИД стран ШОС проходит в преддверии 75-й годовщины создания ООН, которая "является краеугольным камнем современной системы международных отношений".

"Считаю важным обсудить дальнейшие шаги по продвижению взаимодействия ШОС с Всемирной организацией, наращивания вклада нашего объединения, формирования многополярного миропорядка при центральной координирующей роли ООН и ее Совета Безопасности", - отметил министр.

По словам Лаврова, на заседании будут обсуждаться первоочередные задачи по дальнейшему углублению и развитию внешнеполитического сотрудничества стран организации, а также состояние работы по подготовке документов саммита.