Вучич позвонил Путину

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным рассказал об итогах переговоров по проблеме Косова, которые он провел в Вашингтоне и Брюсселе. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Кремля по итогам разговора, инициированного сербской стороной.

"Александар Вучич информировал о переговорах, прошедших в Вашингтоне 4 сентября и в Брюсселе 7 сентября", - говорится в сообщении Кремля.

Также сообщается, что "особое внимание уделено проблематике косовского урегулирования".

"Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - уточнила пресс-служба российского лидера.

Детали переговоров

Президенты России и Сербии также обсудили актуальные вопросы стратегического партнерства двух стран.

"Обсуждены актуальные темы стратегического партнерства России и Сербии. С российской стороны дана высокая оценка личного вклада Александара Вучича в развитие российско-сербских связей", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул готовность и далее плотно взаимодействовать с сербским президентом по всему комплексу вопросов двусторонней, региональной и международной повестки дня, отметили в пресс-службе.