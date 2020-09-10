{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Встреча высоких представителей стран - участниц БРИКС пройдет 17 сентября

Встреча пройдет в видеоформате

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Высокие представители стран - участниц БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), курирующие вопросы безопасности, проведут встречу 17 сентября в видеоформате. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аппарата Совета безопасности России.

"17 сентября под председательством российской стороны состоится десятая встреча высоких представителей государств - участников БРИКС, курирующих вопросы безопасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны обсудят вызовы и угрозы глобальной, региональной, а также национальной безопасности на современном этапе. Россию на встрече в режиме видеоконференции представит секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
ШОС
Лавров 11 сентября проведет в Москве переговоры с главой МИД Китая
Министры "уделят первоочередное внимание текущему состоянию и перспективам российско-китайского стратегического партнерства в условиях эпидемиологической ситуации", сообщили в МИД России
Читать полностью