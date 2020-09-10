Песков назвал недопустимыми намеки на причастность властей России к ситуации с Навальным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Кремль считает априори ошибочными и недопустимыми намеки на причастность каких-либо российских официальных лиц к инциденту с Алексеем Навальным. Об этом в четверг заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление по этой теме госсекретаря США Майкла Помпео.

"Мы слышали его заявление. Мы заинтересованы в том, чтобы выяснить причины произошедшего. Какие-то прямые или косвенные указания, намеки на причастность любых официальных российских представителей к произошедшему считаем недопустимыми и априори ошибочными, искажающими реальность", - сказал представитель Кремля.

Песков сообщил, что Россия не имеет никаких официальных данных о состоянии здоровья Навального, в том числе и о том, что он пришел в сознание. "Мы не располагаем достоверной информацией о состоянии здоровья пациента", - сказал он.

Комментируя сообщения о том, что Навальный приходит в себя и многое помнит, Песков указал, что это не официальная информация. "Это же сообщения СМИ. Мы всегда уже приучились очень осторожно относиться к сообщениям СМИ и не можем пока считать эти сообщения за первоисточник до тех пор, пока они не подкреплены какой-то более-менее официальной информацией", - заключил он.

Кремль предпочел бы, чтобы германская сторона напрямую передала России данные по ситуации с Навальным, и недоумевает, почему с этим возникли сложности. "Не зная, что это за результаты [анализов Навального в лаборатории ФРГ], мы не можем вообще ничего говорить. И пока только остается недоумевать, почему до сих пор имеются какие-то трудности с тем, чтобы этими результатами поделиться с нами", - сказал Песков.

Он отметил, что Москва не знает, какие именно данные германская сторона передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Конечно, мы предпочитаем все-таки непосредственную передачу этих анализов нам", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, об отравляющем веществе утверждается на основании данных берлинской лаборатории, тогда как "по результатам анализов омской и московской лабораторий отравляющих веществ [в ситуации с Навальным] нет". Песков напомнил также, что доследственная проверка по ситуации с Навальным в России продолжается.

ОЗХО

Песков заявил, что ОЗХО не передавала российской стороне результаты проб Навального. "Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных", - сказал он.

Представитель Кремля отметил, что также не был получен ответ от Берлина на запрос Генпрокуратуры РФ, направленный 27 августа в органы юстиции ФРГ в рамках механизма взаимопомощи по правовым вопросам. "Пока информацией мы этой не обладаем, поэтому мы по-прежнему, к сожалению, не знаем результатов тех анализов, которые позволили германским коллегам прийти к выводу о том, что речь идет об отравлении берлинского пациента", - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Германия передала результаты проб Навального экспертам ОЗХО. В свою очередь представитель кабмина ФРГ Мартина Фиц отметила, что в связи с этим Берлин не видит условий, при которых германская сторона должна передать России доказательства ее выводов по "делу Навального".